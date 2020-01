Sanremo 2020, Amadeus "sessista"? Myss Keta, conduttrice de L'Altro Festival: "Ho visto la conferenza e sono rimasta come un ghiacciolo!" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Le polemiche pretestuosissime riguardanti le presunte affermazioni sessiste di Amadeus, proferite durante la conferenza stampa di presentazione della 70esima edizione del Festival di Sanremo, tenutasi lo scorso 14 gennaio al Teatro del Casinò di Sanremo (polemica esplosa due giorni dopo, quindi, con tutta calma...), ha monopolizzato i social network.Le dichiarazioni di Amadeus riguardanti Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, infatti, hanno fatto discutere per un concetto che è stato largamente frainteso ("E' una sorta di scommessa personale. E' una ragazza molto bella, ovviamente, sapevamo essere la fidanzata di Valentino Rossi ma è stata scelta anche per la capacità di stare vicino ad un grande uomo, stando un passo indietro, malgrado la sua giovane età").Sanremo 2020, Amadeus "sessista"? Myss Keta, conduttrice de L'Altro Festival: "Ho visto la ... Leggi la notizia su blogo

repubblica : Imen Jane: 'Boicotto Sanremo perché le donne non sono panda da mettere in un recinto' - trash_italiano : #Sanremo2020: anche Myss Keta contro il discorso di Amadeus - Agenzia_Ansa : #Sanremo, Amadeus: 'Frasi sessiste? Frainteso, mi spiace' #Sanremo2020 #ANSA -