Sanremo 2020, Amadeus risponde sull’inutile polemica: «Frasi sessiste? Sono stato frainteso» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Amadeus, Francesca Sofia Novello Frasi sessiste? “Mi spiace, Sono stato frainteso“. Amadeus impara, a proprie spese, che cosa significhi condurre il Festival di Sanremo e si trova costretto a spegnere una polemica in realtà infondata: quella sulle parole da lui riferite alla modella Francesca Sofia Novello, una delle undici donne che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston. Durante la conferenza stampa di lancio della kermesse, Amadeus aveva detto di aver scelto la modella e fidanzata di Valentino Rossi “per la bellezza” ma anche per la sua “capacità di stare accanto a un grande uomo, stando un passo indietro“. Parole che alcuni hanno definito sessiste e superficiali. Come sempre, a fare da gran cassa a queste strumentali interpretazioni, Sono stati i social. A distanza di qualche giorno, il presentatore si è sentito in dovere di ... Leggi la notizia su davidemaggio

