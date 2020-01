Sanità Toscana: bando per 130 giovani nel servizio civile al pronto soccorso (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ai giovani in servizio civile spetta un assegno mensile di 433 euro. Gli interessati, potranno presentare domanda, esclusivamente on line, alle aziende sanitarie e ospedaliere. L'elenco dei requisiti necessari Leggi la notizia su firenzepost

