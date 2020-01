Sandra Milo e le confessioni su Fellini: “Dormo con la sua foto, non ho accettato la proposta” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una storia d’amore lunga diciassette anni che ha attraversato i decenni e che – in forma e in misura diversa – prosegue anche oggi. Sandra Milo racconta il sentimento e la passione per Federico Fellini, il regista che l’ha diretta in film simbolo del cinema come 8 e ½ e Giulietta degli Spiriti, e spiega i dettagli relativi al primo incontro, al primo bacio (da svenimento) e all’evoluzione della relazione. Un amore intenso Qualche tempo fa, a La Vita in Diretta, la Milo si era già soffermata su Fellini raccontandone i dettagli di alcuni incontri. Adesso, in un’intervista pubblicata da Leggo, emergono ulteriori rivelazioni. L’attrice ricorda di essere stata presentata a Fellini da Ennio Flaiano, a Fregene: “Mi parve subito bellissimo, aveva lo sguardo avvincente, un sorriso quasi infantile, con i denti piccoli, una bocca innocente. L’ho amato dal primo istante” ha raccontato ... Leggi la notizia su thesocialpost

