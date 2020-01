San Valentino all’agriturismo 2020: offerte per un soggiorno romantico (Di giovedì 16 gennaio 2020) San Valentino all’agriturismo 2020: offerte da non perdere per un soggiorno romantico. Tutte le info utili. Dopo la pausa natalizia, il mese di gennaio è dedicato alla programmazione dei viaggi per il nuovo anno, tra settimane bianche e weekend sulla neve, viaggi al caldo verso mete esotiche (sebbene qui non faccia poi così freddo!), weekend … L'articolo San Valentino all’agriturismo 2020: offerte per un soggiorno romantico è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

matteosalvinimi : Ieri in chiesa a San Valentino di Castellarano, ad onorare il ricordo ed il sepolcro del beato Rolando Rivi, giovan… - matteosalvinimi : Alle 12 a San Valentino di Castellarano per una visita alla Reliquia del Beato Rolando, alle 12.30 all'inaugurazion… -