San Marino, si indaga sui dirigenti della Federcalcio: hanno compenso da 150mila euro, ma per legge le cariche sono gratuite (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il capitano lavora in fabbrica, il difensore centrale fa il commercialista, la mezzala ha un negozio di lampadari. Chi non ha mai tifato almeno una volta per la piccola San Marino, che ad ogni tornata di qualificazioni per Mondiali e europei si ritrova ad affrontare le più forti formazioni del pianeta, rimediando sonore sconfitte e realizzando qualche rarissima impresa. San Marino è la “nazionale-simpatia”, perché il calcio a San Marino è hobby e passione. Ma non per tutti: c’è qualcuno che prova a farne un mestiere. I dirigenti della Federcalcio sanmarinese, che si sono auto-assegnati un compenso annuale da circa 150mila euro totali (da dividere fra i 9 componenti, a seconda dei gradi). Contro la legge, per cui la carica dovrebbe essere a titolo gratuito, tanto da portare all’apertura di un’inchiesta. Quello del compenso dei dirigenti sportivi, e degli stratagemmi per aggirarne i ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

