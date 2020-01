Samsung è al lavoro sulla prossima generazione di Galaxy Watch, forse pronta già per il Q2 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Secondo gli ultimi rumor Samsung starebbe lavorando ad una nuova generazione di Galaxy Watch L'articolo Samsung è al lavoro sulla prossima generazione di Galaxy Watch, forse pronta già per il Q2 2020 proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

TuttoAndroid : Samsung è al lavoro sulla prossima generazione di Galaxy Watch, forse pronta già per il Q2 2020… - infoitscienza : Samsung è al lavoro per portare Android 10 sui Galaxy A70 e Tab S6, ma non prima del Q2 2020 - cellicom : Samsung è al lavoro per portare Android 10 sui Galaxy A70 e Tab S6, ma non prima del Q2 2020 -