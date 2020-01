Salvini:contro antisemiti nuove leggi

Salvini al convegno sul tema organizzato dalla Lega al Senato. "L'antisemitismo di certa destra tradizionalista e di certa sinistra è nostro nemico",va combattuto "chi dice che gli ebrei sono i nazisti d'oggi"."L'antisemitismo va curato,prevenuto con l'educazione ma anche con la legge",dice annunciando "una risoluzione" sul modello austriaco per"mettere fuorilegge il movimento anti-Israeliano e antisemita".(Di giovedì 16 gennaio 2020) "Chi vuole cancellare Israele ha un avversario in noi ora e sempre, "odiare Israele ha già fatto troppi danni nella storia"ha dettoal convegno sul tema organizzato dalla Lega al Senato. "L'smo di certa destra tradizionalista e di certa sinistra è nostro nemico",va combattuto "chi dice che gli ebrei sono i nazisti d'oggi"."L'smo va curato,prevenuto con l'educazione ma anche con la legge",dice annunciando "una risoluzione" sul modello austriaco per"mettere fuorilegge il movimento anti-Israeliano e antisemita".(Di giovedì 16 gennaio 2020)

