Salone della Cultura | ecco tutti gli eventi della quarta edizione

Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta edizione il Salone della Cultura, l'innovativa formula pensata per rappresentare un punto di incontro tra librai antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti, editori e i tanti appassionati del settore librario. Un'occasione unica che, solo nelle precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di manifestazione oltre 93.000 visitatori, 185 editori e più di 500 librai. Il Salone è aperto alla Cultura in tutte le sue forme: anche in questa edizione, infatti, oltre agli stand di case editrici e librerie, i 12.000 m² di Superstudio Più ospiteranno conferenze, mostre, eventi e laboratori nei quali i visitatori potranno farsi spettatori attivi della libreria più grande d'Italia (oltre 500.000 i titoli esposti). Tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli amanti dei libri potranno perdersi alla ricerca di volumi rari e preziosi:

