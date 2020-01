Russia, la scelta di Putin dopo Medvedev: un nuovo premier tecnico senza peso politico (Di giovedì 16 gennaio 2020) Putin annuncia riforme alla Costituzione, il premier Medvedev si dimette con tutti i suoi ministri e qualche ora dopo è già pronto il successore. Il presidente russo ha scelto come primo ministro Mikhail Mishustin, attuale capo del servizio fiscale federale 53enne che lavora nel governo dal 1998. Durante il suo servizio come capo del servizio fiscale federale, dal 2010, ha mantenuto un profilo basso. Da parte di Putin la scelta di Mishustin, che non ha alcun peso politico, indica che non giocherà un ruolo indipendente. Il gruppo di Russia Unita, che la la maggioranza assoluta in Parlamento, ha appoggiato all’unanimità la sua nomina. Dimitri Medvedev, l’eterna spalla di Putin, è già stato destinato alla carica di vice capo del Consiglio di Sicurezza, creata ad hoc per lui. Mishustin è un tecnico lontano da clan politici più blasonati. Una scelta emblematica per il giudizio dello zar ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

