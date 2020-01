Romina Carrisi infiamma la tv spagnola: “Ecco cosa farò” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nuova avventura per Romina Carrisi, che, dopo aver attraversato un momento di difficoltà ha finalmente raggiunto il proprio equilibrio. La figlia di Al Bano e Romina Power volerà in spagna per un progetto davvero speciale. Ecco di cosa si tratta. Romina Carrisi vola in Spagna per un nuovo progetto Dopo un periodo di crisi, Romina Carrisi è pronta a rimettersi in gioco ed affrontare nuove sfide. Recentemente, infatti la ragazza ha presentato una sua mostra fotografica, intitolata ‘Stanza’: “Si tratta della mia sesta mostra fotografica. Devo ammettere però che questa è molto più intima rispetto alle altre, perché faccio vedere molto di me e della mia personalità. Si può dire che metto a nudo la mia anima”, ha dichiarato. Inoltre ha postato sulle storie di Instagram un frase che ha suscitato la curiosità dei suoi fan, uno scatto, quello condiviso dalla ragazza, accompagnato dalla ... Leggi la notizia su velvetgossip

