Roma, frana il terreno su una palazzina a Castel Giubileo: evacuate 11 persone (Di giovedì 16 gennaio 2020) Paura all’alba nella zona nord di Roma dove uno smottamento ha interessato un palazzo di 4 piani a Castel Giubileo. Nessuno è rimasto ferito ma gli 11 occupanti dell’edificio che erano bloccati all’interno sono stati messi in salvo da vigili del fuoco e polizia. #Roma #16gennaio 5:40, intervento dei #vigilidelfuoco in via Salita di Castel Giubileo per uno smottamento di terreno che ha coinvolto parzialmente una palazzina di 4 piani: 11 persone rimaste evacuate dalle abitazioni. Verifiche in corso pic.twitter.com/Znd8hYefZU— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 16, 2020 Secondo quanto riferito dai pompieri, le operazioni di soccorso sono risultate molto complesse per l’importante massa di terreno fangoso che è franata. Leggi anche: Polizzi, strada chiusa per frana da 13 anni. Il sindaco la fa rimuovere gratis, ma viene ... Leggi la notizia su open.online

