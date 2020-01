Roma | Cristante | «Servirà concentrazione per battere il Parma»

FORMAZIONI Parma Roma : Kalinic guida l’attacco giallorosso - c’è Cristante : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20: FORMAZIONI Parma Roma Ecco gli schieramenti ufficiali di Parma-Roma, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. Parma – In attesa di comunicazione. Roma (4-2-3-1) – Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Cengiz Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic. All. Fonseca.

Roma - Cristante : «Rinnovo? Grande notizia. Voglio vincere qua» : Roma, parla Cristante: «Sono contentissimo per il rinnovo. Voglio vincere qualcosa qua, ci sono le basi per un ottimo futuro» È un periodo positivo per Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma ha totalmente recuperato dall’infortunio accusato ad ottobre e ha rinnovato il proprio contratto. Intervistato dai canali ufficiali della società, l’ex Atalanta ha parlato così: «Una grandissima notizia il rinnovo, sono ...

Roma - ufficiale : Cristante rinnova fino al 2024 : E’ tempo di conferme in casa Roma, protagonista di una stagione finora positiva che la vedrà nuovamente protagonista da febbraio anche in Eiropa League. A poche ore dal rinnovo di Aleksander Kolarov che ha firmato proprio ieri fino al 2021, il club giallorosso ha deciso di blindare anche un altro dei gioielli della sua rosa: […] L'articolo Roma, ufficiale: Cristante rinnova fino al 2024 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Roma - buone notizie per Fonseca : Cristante parzialmente in gruppo : Roma, Paulo Fonseca potrebbe presto ritrovare un tassello fondamentale della sua squadra: Bryan Cristante torna parzialmente in gruppo La Roma ha subito una battuta d’arresto contro il Torino: la doppietta di Belotti ha fermato la corsa della squadra di Paulo Fonseca, dopo una fine di 2019 in grande spolvero. Fonseca potrebbe presto ritrovare una delle grandi certezze della sua formazione, come perno del centrocampo: Bryan Cristante. ...

Roma - buone notizie per Fonseca : da lunedì Cristante torna in gruppo : Bryan Cristante tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo a partire da lunedì: bella notizia per Fonseca Piano piano si svuota l’infermeria della Roma. Come riporta Sky, Paulo Fonseca potrà contare su un importante rientro in vista della seconda parte di stagione. Bryan Cristante, infatti, è pronto a tornare ad allenarsi in gruppo. Il giocatore è out dalla fine di ottobre, quando aveva subìto il distacco del tendine dell’adduttore ...

Roma - non solo Pellegrini : pronto il rinnovo anche per Cristante : Roma, non solo il rinnovo Pellegrini. pronto anche il nuovo accordo per Bryan Cristante: bozza di intesa fino al 2025 È fermo dal 20 ottobre, ma la fiducia della Roma su Bryan Cristante è incondizionata. È per questo motivo che si pensa non solo al rinnovo di Lorenzo Pellegrini, ma anche a suo. L’attuale accordo scade nel 2023. Il Tempo sottolinea come tra il direttore sportivo Petrachi e l’entourage del giocatore ci sia già un ...

Infortunio Cristante - buone notizie per il giocatore della Roma : le ultime : Infortunio Cristante, buone notizie per il centrocampista della Roma dopo l’ultimo controllo: può aumentare i carichi di lavoro Bryan Cristante può accennare un mezzo sorriso. A un mese e mezzo circa dall’Infortunio accorso nella gara contro la Sampdoria, a pochi minuti dal fischio d’inizio, per il centrocampista della Roma arrivano buone notizie. Dall’ultimo consulto con il dottore finlandese Lempainen si è riscontrato ...