Roma, Coppa Italia con esperimenti. Fonseca e la difesa a tre (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, esperimenti in Coppa Italia per Paulo Fonseca. Il portoghese schiera i giallorossi con una difesa a tre: Cristante in mezzo ai centrali Un giovedì di Coppa Italia utile a Paulo Fonseca per sperimentare, oltre che ovviamente per cercare la vittoria a Parma e il passaggio del turno. Il tecnico portoghese ha schierato la sua Roma con un’inedita difesa a tre. Schieramento già provato la settimana scorsa e poi riposto nel cassetto in vista della Juve, match in cui l’allenatore ha preferito rimanere sul classico. Nella gara del Tardini, è Cristante a giocare scalato in mezzo a Mancini e Smalling, con Florenzi e Kolarov ben alti sulla linea dei centrocampisti. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

