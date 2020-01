Rita Rusic rompe il silenzio su Barbara d’Urso: “Senza luci è…” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Grande Fratello Vip: Rita Rusic fa un curioso commento su Barbara d’Urso Subito dopo la terza puntata del GF Vip, la concorrente Rita Rusic, nella cucina della casa più spiata dagli italiani, si è messa a parlare di bellezza con altri concorrenti. E a un certo punto ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti di stucco. Difatti la famosa produttrice cinematografica, all’improvviso, ha tirato in causa nientepopodimeno che Barbara d’Urso, asserendo senza indugio alcuno: “Ma poi conta fino un certo punto. Prendi anche Barbara d’Urso, magari senza luci e le inquadrature non giuste è diversa, ma l’importante sono i contenuti…” Una dichiarazione che ha fatto scoppiare l’ennesimo parapiglia sui social. Rita Rusic del GF Vip nella bufera per le dichiarazioni su Barbara d’Urso: “Le ha tirato un mer*one!” Le affermazioni fatte la ... Leggi la notizia su lanostratv

GrandeFratello : Ivan Gonzalez entra nella Casa di #GFVIP come concorrente... Per lui niente Porta Rossa, ma un comitato di accoglie… - Noovyis : (“Senza quelle luci…”. Grande Fratello Vip nel caos: la frase di Rita Rusic su Barbara D’Urso non passa inosservata… - ClaudiaDC10 : RT @EsteemItaly: PRIMA NON AVEVO FAME POI HANNO INQUADRATO ANTONELLA ELIA E RITA RUSIC CHE MANGIANO E MI E' VENUTA FAME E SONO ANDATO IN CU… -