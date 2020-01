Rita Ora esagerata: il top non contiene il seno e lascia vedere… [FOTO] (Di giovedì 16 gennaio 2020) La cantante pop bRitannica, Rita Ora, negli ultimi anni ha raggiunto la massima popolarità e non soltanto per la sua musica. E’ una ragazza bellissima, sexy e sempre sorridente, il suo profilo Instagram lo dimostra! Conta più di 15 milioni di followers che la seguono in tutti i momenti della sua vita, concerti, backstage e ovviamente nel quotidiano attraverso FOTO, video e storie, che pubblica in gran quantità. Le FOTO hot Il reggiseno è scomodo si sa e Rita non lo riesce a sopportare! Non è la prima volta che si lascia FOTOgrafare con indosso top sottilissimi e striminziti che lasciano intravede tutto. Rita Ora è una donna tutto pepe che ama pubblicare sue FOTO molto sensuali, la sua bellezza è estremamente particolare, saranno le origini kosovare? O forse l’aria romantica ed elegante di Notting Hill in cui è cresciuta. Ha un fascino irresistibile che non ... Leggi la notizia su velvetgossip

