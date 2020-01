Rissa nella maggioranza, il doppio fronte di Renzi tra governo e Regionali: Italia viva punta al voto con suoi candidati (Di giovedì 16 gennaio 2020) Lo strappo più evidente tra Italia viva di Matteo Renzi e il resto della maggioranza giallo-rossa si è consumato ieri, 15 gennaio, in Commissione Giustizia alla Camera sull’assalto mancato alla riforma di Bonafede sullo stop alla prescrizione. Ma è sulle Regionali che si stanno consumando le guerriglie più sfibranti per la coalizione di governo, con i Renziani decisi a non appoggiare i candidati Pd in Puglia, Campania e probabilmente anche in Calabria. In Commissione Giustizia alla Camera, la maggioranza ha bocciato la proposta di legge del forzista Enrico Costa che avrebbe stravolto il provvedimento del ministro grillino sulla prescrizione. I Renziani hanno votato con il centrodestra, facendo ripartire la girandola di accuse reciproche che da settimane emergono tra i due fronti interni alla maggioranza. Da un lato i dem che accusano Italia viva di fare il gioco della destra, ... Leggi la notizia su open.online

