Rinnovo e revisione Legge 104: come fare, visita, esiti (Di giovedì 16 gennaio 2020) Perché e come avviene la revisione Legge 104. I destinatari delle agevolazioni previste dalla Legge 104 sono coloro che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, di gravità tale da rendere difficoltosa la vita sociale, lavorativa o di relazione della persona interessata. Non tutti sanno però che lo stato di handicap a volte può essere soggetto a revisione. Un’apposita commissione medica Inps infatti può aver bisogno di rivedere il titolare della Legge 104 per verificarne la persistenza o meno delle minorazioni. Per ottenere il riconoscimento della minorazione il primo passo è l’invio all’Inps, da parte del proprio medico curante, del “certificato medico introduttivo”. Entro 30 giorni dal rilascio del certificato, l’interessato deve presentare all’Inps la domanda di riconoscimento dell’handicap. Una volta inoltrata la richiesta, il soggetto riceve una raccomandata con ... Leggi la notizia su leggioggi

sara_difalco : RT @PiemonteInforma: La @regionepiemonte avvia la revisione del marchio #Eccellenza #Artigiana. L’assessore alle Attività produttive @Andre… - regionepiemonte : RT @PiemonteInforma: La @regionepiemonte avvia la revisione del marchio #Eccellenza #Artigiana. L’assessore alle Attività produttive @Andre… - AndreaTronzano : RT @PiemonteInforma: La @regionepiemonte avvia la revisione del marchio #Eccellenza #Artigiana. L’assessore alle Attività produttive @Andre… -