Rigopiano tre anni dopo: Francesca Bronzi ricorda Stefano e le ore più buie sotto la valanga (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tre anni fa la tragedia, una valanga travolgeva e distruggeva per sempre non solo una struttura alberghiera a Rigopiano ma anche la vita di tutte le persone che sono rimaste sepolte sotto la neve. Cambiava per sempre le vite di chi è rimasto, di chi è sopravvissuto, di chi sotto macerie e neve ha perso una persona cara. E’ il caso di Francesca Bronzi una delle prime a raccontare in tv due anni fa quello che era successo. Un miracolo il fatto che lei si fosse salvata. Un lieto fine per Francesca ma solo a metà. Lei in quell’albergo di Rigopiano era insieme al suo fidanzato, al suo futuro sposo. Stefano Feniello era l’uomo che con un anello, proprio sulla neve in Alto Adige, le aveva chiesto di sposarlo. Lei aveva accettato e si festeggiava il loro futuro insieme, dopo i 5 anni di amore in quei giorni di gennaio. Mai avrebbero potuto pensare che una valanga avrebbe ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

