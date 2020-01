Rigopiano oggi, il ricordo di Francesca sopravvissuta alla tragedia e al fidanzato: «Dovevamo sposarci» (Di giovedì 16 gennaio 2020) A tre anni dalla tragedia di Rigopiano che annientò l’hotel di Farindola, sepolto sotto una valanga di neve e detriti, il ricordo dei sopravvissuti è ancor oggi vivo e terrificante. A raccontare il dramma di quei momenti – interminabili – sotto le macerie è Francesca Bronzi, 28enne abruzzese scampata alla tragedia e rimasta sepolta per oltre 58 ore accanto al fidanzato Stefano Feniello. Per lui, purtroppo, la sorte fu diversa. «Lo chiamavo ma non ha mai risposto. – ha raccontato la giovane – Non ho voluto pensarlo morto. Volevo credere che fosse svenuto e sono rimasta lì sotto, tutto quel tempo, pensando a questo: lui è soltanto svenuto, presto ci tireranno fuori di qui e staremo bene». Rigopiano oggi, il racconto di Francesca: «È stato come se qualcuno avesse buttato giù una bomba» Francesca e Stefano erano arrivati in hotel solo il giorno prima: avrebbero trascorso lì un ... Leggi la notizia su urbanpost

