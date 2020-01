Rigopiano, il ricordo di Francesca: 58 ore accanto al fidanzato morto (Di giovedì 16 gennaio 2020) A tre anni dalla tragedia di Rigopiano in cui persero la vita 29 persone, la sopravvissuta Francesca Bronzi ha rievocato quei giorni trascorsi sotto la neve nell’attesa dei soccorsi. Insieme a lei c’era il fidanzato, che poi ha scoperto essere morto, e altri due ragazzi, Vincenzo e Giorgia. Francesca Bronzi ricorda Rigopiano Essendo tutto buio non aveva potuto rendersi conto del fatto che il fidanzato Stefano Feniello, che giaceva accanto a lei, aveva perso la vita. I due si erano recati nell’hotel il giorno prima della calamità per festeggiare i suoi 28 anni e i loro primi cinque anni assieme. Era una sorpresa del ragazzo, che aveva prenotato di nascosto. Di quelle terribili 58 ore passate sepolta vita sotto la valanga ha ricordato che con la torcia del telefono era riuscita a vedere la sua mano. Anche se l’ha sempre chiamato senza ricevere una sua risposta, non ... Leggi la notizia su notizie

