Rigopiano, il racconto della superstite: “Il vero trauma è stato perdere Stefano” (Di giovedì 16 gennaio 2020) A 3 anni di distanza dalla tragedia dell’hotel Rigopiano, una delle superstiti, Francesca Bronzi, ha ripercorso gli avvenimenti dolorosi di quella sera. In un’intervista al Corriere della sera, la donna ricostruisce i tragici momenti vissuti e ricorda la scomparsa del suo fidanzato Stefano Feniello, che avrebbe dovuto sposare. Il racconto di Francesca: “Ero volata via” La giovane abruzzese, oggi 28enne, ricorda il terribile momento del crollo dell’hotel di Farindola: “Eravamo davanti al caminetto, nella sala comune. All’improvviso è stato come se qualcuno avesse buttato giù una bomba e siamo volati via. Quando tutto è finito c’era un caldo infernale, fumo e un odore tossico”. Il suo pensiero è andato immediatamente al fidanzato che era con lei: “Non si riusciva a respirare. Ho chiamato Stefano, all’inizio ho sentito come un lamento, flebile. Poi più nulla. A un certo punto ... Leggi la notizia su thesocialpost

