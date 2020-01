Rigopiano, il drammatico ricordo di Francesca Bronzi: sepolta per ore accanto al fidanzato morto (Di giovedì 16 gennaio 2020) "Il dramma della tragedia e delle mie ore sotto la valanga l’ho messo un po’ da parte. Per me il vero trauma è stato perdere lui. In questi tre anni mi sono concentrata soltanto su quello: cercare di accettare la sua perdita. Ma è difficile, fa male" ha ricordato Francesca Bronzi, la 28enne abruzzese scampata alla tragedia e rimasta sepolta sotto le macerie dell’hotel Rigopiano per oltre 58 ore accanto al suo fidanzato Stefano Feniello. Leggi la notizia su fanpage

Rigopiano drammatico Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rigopiano drammatico