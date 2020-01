Rigopiano, i familiari chiedono nuove indagini: “Volontà di non prestare soccorsi” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tra 2 giorni sarà il terzo anniversario della tragedia di Rigopiano, l’hotel dove il 18 gennaio 2017 morirono 29 persone a seguito di una valanga. La vicenda giudiziaria per ora si è risolta con l’assoluzione di 22 indagati, ma tra nuove inchieste e appelli arriva ora una nuova denuncia. Il Comitato dei familiari richiede infatti nuove indagini. La tragedia di Rigopiano A gennaio 2017, gran parte d’Italia era in ginocchio per colpa della neve. Tra le zone di maggior disagio, anche la località abruzzese di Rigopiano, dove 29 persone sono morte a seguito della valanga che ha colpito l’hotel Rigopiano-Gran Sasso Resort. Erano bloccati da giorni e le indagini che sono seguite hanno cercato di appurare la responsabilità dei soccorsi, in una tragedia forse evitabile.Il mese scorso il gip del Tribunale di Pescara ha archiviato l’inchiesta contro 22 indagati, tra cui ex governatori ... Leggi la notizia su thesocialpost

