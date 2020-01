Rigopiano, Francesca sepolta 58 ore accanto al fidanzato morto: Sepolta 58 ore a Rigopiano accanto al fidanzato morto: "Ne ho sentito il lamento, poi più nulla" (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Chiamavo il mio fidanzato Stefano ma non ha mai risposto. Non ho voluto pensarlo morto. Volevo credere che fosse svenuto e sono rimasta lì sotto, tutto quel tempo, pensando a questo”. Sono le parole di Francesca Bronzi, 28enne abruzzese scampata alla tragedia dell’hotel di Rigopiano, che tre anni fa venne sommerso da una valanga causando numerose vittime. Francesca è una delle superstiti, ma a perdere la vita fu il fidanzato Stefano Feniello.Rimasta Sepolta sotto le macerie dell’hotel per oltre 58 ore accanto al suo fidanzato Stefano Feniello, oggi Francesca parla al Corriere della Sera ripercorrendo quelle ore drammatiche:“Eravamo davanti al caminetto, nella sala comune. All’improvviso è stato come se qualcuno avesse buttato giù una bomba dalla canna fumaria e siamo volati via. Quando tutto è finito c’era un ... Leggi la notizia su huffingtonpost

