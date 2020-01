Ridotta la condanna per la mamma di Chiaraluna, da 14 a 11 anni (Di giovedì 16 gennaio 2020) La sua è una di quelle storie che non si dimentica. Il fatto risale al 2017, quando una bambina è stata trovata senza vita, sulla spiaggia di Monopoli. La piccola Chiaraluna, è così che è stata ribattezzata, poiché non aveva nemmeno un nome, è stata data alla luce e poi gettata in riva al mare. È stata trovata sugli scogli da due turisti, dopo tre giorni, ma era già morta. Chiaraluna si è spenta poche ore dopo la nascita, per via del freddo e dell’acqua del mare. Le forze dell’ordine hanno dato subito il via alle indagini ed hanno rintracciato sua madre, Lidia Rubino, una ragazza di 25 anni di Castellana Grotte. La 25enne è stata arrestata e condotta in carcere, dove ha passato 4 mesi, per essere poi trasferita agli arresti domiciliari, in una comunità psichiatrica. Diversi mesi fa, dopo ... Leggi la notizia su bigodino

