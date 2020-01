Ricorso multa senza avvocato: come farlo online (Di giovedì 16 gennaio 2020) È possibile fare Ricorso per una multa senza avvocato e online? Da pochi mesi è attivo il nuovo servizio che consente ai cittadini di fare Ricorso per multe ingiuste o irregolari. Il Ricorso “fai da te” si può fare direttamente da casa tramite un sistema automatizzato, da computer o cellulare, online e senza avvocato. Il servizio è facile e intuitivo e ti guida passo passo per la presentazione del Ricorso. Ricorso multa senza avvocato Naturalmente il Ricorso online si può chiedere in caso di multe ingiuste e per questo contestabili. Però non tutte le infrazioni al codice della strada sono contestabili con questo sistema. La procedura infatti si può richiedere solo nei seguenti casi: divieto di sosta, semaforo rosso, ZTL, corsia preferenziale ed eccesso di velocità rilevato con autovelox. Ricorso online: come funziona Il Ricorso online può essere chiesto tramite un portale ... Leggi la notizia su notizie

