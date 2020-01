Richard Jewell è una stoccata all’America nel mirino dei terroristi (Di giovedì 16 gennaio 2020) ‘Mi fa più paura il mio governo che il terrorismo’. La scritta, sfocata e in secondo piano, è tuttavia indelebilmente appesa alle spalle di Sam Rockwell, alias avvocato Watson Bryant. Grande Clint: alla soglia dei 90 anni si permette stoccate all’America dei Clinton, degli Obama e dei dem in generale. Sì perché Richard Jewell, il film 2020 del ‘texano dagli occhi di ghiaccio’, è un vero gioiello sfavillante di virtù Usa doc. L’uomo qualunque che diventa un eroe, ma il pessimo governo democratico di Clinton lo perseguita per mano dell’Fbi autoconvincendosi che sia un terrorista. Non è un caso che Clint abbia voluto intitolare questo film semplicemente con il vero nome del protagonista della storia realmente accaduta, ossia quel Richard Jewell che è un concentrato di tutto il bene e di tutto il male dell’americano medio. Panzone, sgradevole, vanitoso e anche un po’ stupido, uno del ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

