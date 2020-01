Riace, il sindaco Trifoli: "Io voterò Lega. Salvini è il benvenuto" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Le vicende processuali dell'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, riuscito a trasformare il piccolo comune della Locride in un esempio di integrazione copiato in tutto il Mondo, hanno portato al potere Antonio Trifoli del centrodestra, poi dichiarato decaduto dal Tribunale di Locri, ma di fatto ancora ancorato al proprio posto in attesa della sentenza di appello che potrebbe portare con sé l'efficacia esecutiva dell'ordinanza.E così Trifoli, eletto a Riace grazie ad una lista civica sostenuta dalla Lega, si dichiara pronto a votare il partito di Matteo Salvini alle prossime elezioni regionali, in programma il 26 gennaio prossimo insieme all'Emilia-Romagna, e non vede l'ora di accogliere l'ex Ministro dell'Interno, la cui visita a Riace è in programma per venerdì 17 gennaio. Anche se non sono iscritto al partito di Matteo Salvini, alle elezioni regionali voterò per la ... Leggi la notizia su blogo

