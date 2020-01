Renzi: “lunga vita al Governo”, fino a ieri lo attaccava, Italia Viva delusa (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo settimane di attacchi al governo Conte il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, assicura il suo sostegno all’esecutivo almeno fino a fine legislatura, ma i suoi iscritti sono delusi. Cambiare idea in politica, si sa, è all’ordine del giorno, ma la sterzata che Renzi ha dato verso le forze di governo lasciano molti interrogativi. … L'articolo Renzi: “lunga vita al Governo”, fino a ieri lo attaccava, Italia Viva delusa proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

