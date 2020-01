Renault Captur - Al volante della nuova generazione - VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Di solito, al settimo anno, è crisi. Tra la Renault Captur e il mercato, invece, la cotta continua. Forse anche più di prima. Del resto non tradisce ciò che, nel 2013, lha resa una B-Suv vincente (un milione e 200.000 pezzi venduti nel mondo): linea, dimensioni e praticità. La 2020 è lei, ma più aggressiva e molto, molto più ricca. Cresce 11 cm in lunghezza, 2,5 di passo, allinterno è irriconoscibile tanto è rifinita e, ciliegina sulla torta, è super dotata a livello di infotainment e assistenze alla guida. Ora non teme rivali nel suo segmento. Cresce anche nel posizionamento. Con due motori a benzina (1.0 da 100 CV, anche a GPL, e 1.3 da 155 o 130 CV e proprio quest'ultimo è il protagonista del nostro primo contatto), e un diesel 1.5 da 95 o 115 CV. Ecco, se proprio ci può essere stato un tradimento col passato, è nel prezzo: parte da 17.700 euro, ma è un attimo superare i 30.000 euro ... Leggi la notizia su quattroruote

chevida : RT @quattroruote: Abbiamo guidato la nuova #Renault #Captur con il 1.3 TCe da 130 CV: ecco come va --> - quattroruote : Abbiamo guidato la nuova #Renault #Captur con il 1.3 TCe da 130 CV: ecco come va --> - gruppopuglisi : Nuovo #Captur trionfa nella categoria SUV compatti 2020. Nuovo #Master è invece primo, per il terzo anno consecutiv… -