Regionali Puglia, i sindaci di centrosinistra contro Matteo Renzi per il ‘no’ ad Emiliano: “Usa il voto come pedina di un risiko politico” (Di giovedì 16 gennaio 2020) I sindaci pugliesi di centrosinistra, più o meno velatamente, criticano Matteo Renzi e il suo tentativo di minare, a loro dire, l’esito delle elezioni Regionali di maggio. Dopo la vittoria di Michele Emiliano alle primarie del Pd, con il 70 per cento dei consensi, le parole dell’ex premier sono cadute come tegole sull’attuale maggioranza: nessun sostegno al governatore ricandidato. Italia Viva avrà un suo aspirante presidente, sostenuto anche da Azione di Carlo Calenda. I Renziani pugliesi avevano già fatto un passo indietro durante la campagna elettorale per la scelta dell’uomo simbolo del centrosinistra. Poi l’annuncio dell’ex premier che – conti alla mano – qualche preoccupazione in vista del voto la desta. “Il centrosinistra ha bisogno di unità”, spiega a Ilfattoquotidiano.it Riccardo Rossi, primo cittadino di Brindisi, proveniente da un percorso civico ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

