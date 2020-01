Recensione Sex Education, stagione 2: quando il divertente, sfrontato e innovativo si normalizza (Di giovedì 16 gennaio 2020) Recensione Sex Education, stagione 2: quando il divertente, sfrontato e innovativo si normalizza, restando comunque un buon intrattenimento. Recensione Sex Education – Pronti a tornare nei banchi di scuola di Sex Education? L’appuntamento con la seconda stagione della serie Netflix è per venerdì 17 gennaio 2020. La seconda stagione è composta da 8 episodi e ci riporterà nuovamente nelle suggestivi paesaggi del Regno Unito. Nella seconda stagione Otis dovrà padroneggiare i suoi impulsi appena emersi per portare avanti la sua relazione con la fidanzata Ola, mentre cerca di gestire il rapporto conflittuale con Maeve. Nel frattempo, il liceo Moordale è alle prese con un’epidemia di clamidia, che rende evidente la necessità di una migliore educazione sessuale scolastica. Immancabile l’arrivo di nuovi ragazzi appena arrivati in città che sconvolgeranno gli ... Leggi la notizia su dituttounpop

