Ramona Badescu mamma a 51 anni: "Per l'età biologica ne ho 32" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Attrice (ha preso parte al cult Alex L'Ariete con Alberto Tomba) e showgirl - tra le altre cose ha lavorato con il Bagaglino - Ramona Badescu è diventata mamma a 51 anni.Il parto non è stato annunciato, anzi è rimasto abbastanza nell'ombra, ma il settimanale Diva e Donna ha fotografato la Badescu mentre porta a spasso il piccolo di quattro mesi in un parco di Roma. Ramona spiega che aveva congelato gli ovuli in passato e che stava per cominciare il percorso per la fecondazione assistita, quando il ginecologo l’ha colta di sorpresa: “Quando sono andata per iniziare la procedura mi ha guardata con un grande sorriso e mi ha detto che ero già incinta naturalmente di due settimane. Anche se ho 51 anni, per l'età biologica ne ho circa 32, lo dicono le analisi. Sarà che ho sempre fatto una vita sana”. Attualmente la Badescu, che in passato a partecipato anche al reality show La Fattoria ... Leggi la notizia su blogo

