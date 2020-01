Ramona Badescu mamma a 51 anni: le rare foto della ex showgirl che da poco ha dato alla luce il suo bimbo (Di giovedì 16 gennaio 2020) E chi lo ha detto che si deve diventare mamme da giovani? Si può diventare madri anche a 51 anni. Come ha fatto Ramona Badescu, la showgirl e attrice nata in Romania che è da poco diventata mamma. La Badescu, nata da una famiglia benestante, ha sempre amato essere al centro dell’attenzione. Pensate che, a soli 4 anni, si è esibita per la prima volta sul palco. E pian piano si è costruita la sua carriera piena di successo e soddisfazioni. Ramona Badescu è originaria della Romania ma vive in Italia ormai da anni: si è trasferita nel nostro paese nel 1990, dopo essersi laureata in Economia e commercio. Appena arrivata in Italia Ramona ha subito iniziato a lavorare in tv. Era bella – e lo è ancora – ed è sempre stata molto spigliata. Quindi perfetta per il piccolo schermo. La Badescu, però, ha raggiunto l’apice della celebrità nel 2000 quando è entrata a far parte del cast del Bagaglino ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

