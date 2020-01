Ramona Badescu diventa mamma a 51 anni | “Avevo congelato gli ovuli | ma ero già incinta di

Ramona Badescu è diventata mamma a 51 anni : “Sono rimasta incinta in modo naturale” : Qualche mese fa era giunta voce della gravidanza inattesa di Ramona Badescu, l’attrice di origine romena... L'articolo Ramona Badescu è diventata mamma a 51 anni: “Sono rimasta incinta in modo naturale” proviene da ForzAzzurri.net.

Ramona Badescu è diventata mamma a 51 anni : “Sono rimasta incinta in modo naturale” : L'attrice è diventata mamma nel più stretto riserbo: quattro mesi fa ha partorito un bambino. Nonostante fosse pronta ad avviare la procedura per la fecondazione assistita, ha scoperto di essere rimasta incinta in modo naturale: "Per l'età biologica ho circa 32 anni, sarà che ho sempre fatto una vita sana".Continua a leggere

