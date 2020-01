Quanto guadagnano gli opinionisti? Cifre folli per Tina Cipollari, Sgarbi e gli altri (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ormai ogni programma televisivo ha una schiera di ospiti pronti a dire la propria, a commentare e discutere animatamente. Qualche tempo fa, l’attore Lorenzo Crespi ha rivelato di star vivendo un momento difficile a causa della mancanza di lavoro, portando all’attenzione del pubblico il guadagno degli opinionisti televisivi. Se in tanti si sono chiesti il cachet di questi personaggi, una vera classifica ufficiale non è mai stata comunicata, ma, stando ad alcune indiscrezioni, ecco Quanto guadagnerebbero. Sapete Quanto guadagno gli opinionisti televisivi? Partiamo dall’opinionista più amato dal pubblico, Cristiano Malgioglio, che guadagnerebbe 1000 euro a puntata. Gli ospiti fissi, tra questi Tina Cipollari e Gianni Sperti, porterebbero a casa circa tra i 1000 e i 2000 euro, stessa cifra anche per Serena Grandi e Lory del Santo. E poi Vittorio Sgarbi e Platinette, che ... Leggi la notizia su velvetgossip

