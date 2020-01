Quando il ginocchio fa “crack”, tutte le bufale in campo (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’infortunio ai legamenti del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, durante la partita Roma-Juventus, ha scatenato sul web un fiume di commenti su questo tipo di problematica, le possibili cause della rottura, i tempi di recupero e i rimedi ‘miracolosi‘. Il team di ‘Dottore, ma è vero che?‘, il sito della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) contro le fake news, ha fatto chiarezza intervistando Massimiliano Magaletti, medico ortopedico specialista del Gruppo di lavoro per l’ortopedia basata sulle evidenze (Globe). “Una buona notizia per gli sportivi: secondo una recente (è del 2018) revisione sistematica – vale a dire, una sintesi rigorosa di molti studi simili condotti nel mondo – l’83% degli atleti d’élite infortunati torna ai propri livelli dopo la chirurgia“, sottolinea. Tra evidenze ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

