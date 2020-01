Quando Forza Nuova ha minacciato al telefono Federica Sciarelli e la sua famiglia (Di giovedì 16 gennaio 2020) "Vi prendiamo il cane e ve lo laviamo, andiamo anche a prendere i bambini davanti all'asilo. Sappiamo tutto di voi, nome, cognome e dove abitate". Le minacce sono state fatte da Forza Nuova alla redazione di Chi l'ha Visto dopo che in trasmissione erano state mandate in onda le immagini degli scontri di piazza Navona, dove si vedevano appartenenti al Blocco Studentesco picchiare ragazzini molto più piccoli di loro. Leggi la notizia su fanpage

