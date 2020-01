Puglia, ecco il video della pantera nera che si aggira pericolosamente nelle campagne (Di giovedì 16 gennaio 2020) La pantera nera che si aggira pericolosamente da un giorno nelle campagne del foggiano è stata immortalata in un video. Alla sua caccia in queste ore ci sono gli uomini della guardia forestale, la Polizia e i veterinari dell’Asl. Al momento il grosso felino non è stato ancora catturato ma un video lo ha immortalato. Il Sindaco di San Severo ha chiesto alla popolazione di avere molto prudenza. Si tratta di un animale pericolosissimo. Leggi la notizia su baritalianews

