Puglia, chiesta l’archiviazione per il presidente Michele Emiliano per il caso InnovaPuglia (Di giovedì 16 gennaio 2020) A sei mesi dalla proroga dell’indagine la Procura di Bari ha chiesto l’archiviazione dell’indagine per abuso d’ufficio a carico del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, relativa alla presunta violazione della legge Severino per l’incarico affidato nel luglio 2017 all’ex sindaco di Bisceglie Francesco Spina come consigliere della società pubblica InnovaPuglia. La notizia è riportata oggi da alcuni quotidiani locali ed è stata confermata da fonti giudiziarie. La richiesta di archiviazione riguarda anche un altro indagato, il dirigente regionale Nicola Lopane. Per Emiliano e Lopane la pm inquirente, Chiara Giordano, ha disposto uno stralcio, mentre ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari allo stesso Spina, accusato di falso ideologico. Nell’inchiesta della Guardia di Finanza si ipotizzava la presunta violazione, ritenuta ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

