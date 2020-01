Promosso il taser: la pistola elettrica entra nella dotazione delle forze dell’ordine (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo la sperimentazione in 12 città, il taser entrerà ufficialmente nella dotazione delle forze dell'ordine. Il Consiglio dei ministri approverà domani, in via preliminare, il regolamento che disciplina l'uso della pistola a impulsi elettrici per polizia, carabinieri e guardia di finanza. Dopo il parere del Consiglio di Stato, il Consiglio dei ministri dovrà dare il via libera definitivo. Leggi la notizia su fanpage

