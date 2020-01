Probabili formazioni Parma Roma/ Quote, Fonseca lancia Kalinic, Coppa Italia, (Di giovedì 16 gennaio 2020) Probabili formazioni Parma Roma: Quote e ultime notizie circa moduli e titolari per D'Aversa e Fonseca nella partita di Coppa Italia al Tardini. Leggi la notizia su ilsussidiario

TuttoFanta : ??Tutte le #ProbabiliFormazioni della 20° giornata di #fantacalcio. ??Sempre aggiornate e con le percentuali #voto… - teladoiotokyo : Parma-Roma: le probabili formazioni dei quotidiani: Questa sera l'AS Roma sarà impegnata allo Stadio Ennio Tardini.… -