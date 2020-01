Previsioni Meteo Aeronautica Militare: tanta pioggia e neve nel weekend (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 22 Gennaio 2020. Oggi al Nord molte nubi sulla Liguria con occasionali e deboli piovaschi sul settore centro-occidentale fino a metà giornata; estesa nuvolosità medio-bassa associata a foschie dense e nebbie in banchi su Pianura padana e litorali adriatici, con nubi in diradamento solo parziale e visibilità in aumento solo temporaneo durante le ore centrali; ampio e prevalente soleggiamento sul resto del Nord. Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare anche estesa ma innocua sulla Sardegna, con foschie anche dense e locali nebbie fino al primo mattino sulle aree pianegianti; cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, salvo addensamenti fino al tardo mattino sulla Toscana e con isolati banchi di nebbia al primo mattino su aree ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

