Prescrizione: Valente, ‘Bonafede non divaghi e presenti presto riforma’ (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Il tema della Prescrizione è talmente serio che non dovrebbe consentire a nessuno polemiche pretestuose. Il ministro Bonafede, piuttosto che divagare, si affretti a presentare i contenuti della riforma”. E’ quanto afferma la senatrice Valeria Valente, presidente della commissione contro il femminicidio.“E’ la riforma infatti- sottolinea l’esponente dem- che dovrà contenere elementi veri e concreti in grado di aggredire in maniera efficace la durata del processo. Il Pd deve pensare solo ai principi costituzionali, che restano paletti irrinunciabili a partire dalla funzione rieducativa della pena e alla ragionevole durata del processo. Ad ora dal quadro presentato siamo ancora lontani e il Pd su questo non può fare alcuna concessione o passo indietro”. L'articolo Prescrizione: Valente, ‘Bonafede non ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

