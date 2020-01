Prescrizione, Renzi critica il Pd: “Insegue il populismo di M5s” (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Commissione di Giustizia alla Camera ha approvato l’emendamento che sopprime il ddl Costa: la maggioranza, però, si è divisa sulla Prescrizione. Mentre Pd, M5s e LeU hanno votato a favore; Italia Viva si è schierata con il centrodestra. Decisivo si è rivelato quindi il voto del Presidente: l’emendamento è passato con 23 voti a favore e 22 contro. Il commento di Enrico Costa è stato netto: “La maggioranza fa gol grazie all’arbitro”. Prescrizione, maggioranza divisa La maggioranza si spacca di fronte all’emendamento M5s anti-Prescrizione: grazie al voto decisivo del Presidente, però, il ddl Costa viene soppresso. Enrico Costa ha accolto il risultato della votazione in Commissione come un segnale politico significativo: la maggioranza “ha segnato un gol decisivo grazie all’arbitro, la presidente della Commissione, che finora non aveva ... Leggi la notizia su notizie

