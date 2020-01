Prescrizione, il Pd vota coi grillini pur di mantenere la poltrona. Una vergogna! (Di giovedì 16 gennaio 2020) E’ sempre stato così: la poltrona rende gli uomini deboli di fronte alla coerenza e la dignità. Con il voto di ieri in Commissione Giustizia al Senato, il Pd – oltre a rinnegare se stesso e quanto detto fino a qualche settimana fa – tradisce quella tradizione riformista e garantista che ha sempre segnato una differenza rispetto al populismo grillino. La “riforma” Bonafede sulla Prescrizione era stata votata dal governo giallo-verde ed era stata bocciata dal Pd. Sul punto da poco si è anche espresso l’europarlamentare eletto con il Pd, Giuliano Pisapia, il quale ha evidenziato la sua contrarietà alla riforma grillina e la preoccupante subalternità del Partito Democratico. Sulla questione si è espressa contro l’intera avvocatura italiana e soprattutto le Camere Penali. Parlare di Prescrizione senza sapere come funziona e perché serva è un costume post-culturale iniettato dal ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

