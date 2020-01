Predappio, la giunta leghista ci ripensa sul museo del fascismo: «Progetto pressapochista» (Di giovedì 16 gennaio 2020) A pochi mesi dall’inizio dei lavori è arrivato l’altolà della giunta comunale dell’attuale sindaco Roberto Canali sulla costruzione di un museo del fascismo a Predappio. Il primo cittadino della città natale di Mussolini ha quindi invertito la rotta intrapresa dall’ex sindaco del Pd Giorgio Frassineti che aveva istituito il Centro Progetto Predappio per la riqualificazione dell’ex Casa del Fascio. Ora, dopo che la giunta di centro sinistra aveva già speso 90mila euro per il Progetto preliminare affidato all’Istituto storico Parri di Bologna, l’intera opera sembra destinata ad arenarsi. L’obiettivo era ricavare un «centro di Documentazione e Ricerca di valenza internazionale, sul tema del totalitarismo nel ‘900, con un’ampia esposizione permanente dedicata a l’Italia totalitaria. Stato e Società in epoca fascista», fa sapere Frassineti a La ... Leggi la notizia su open.online

Predappio giunta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Predappio giunta