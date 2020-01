Pooh, reunion a Sanremo? La proposta di Amadeus: ecco cosa ha risposto la band (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un vero fulmine a ciel sereno, quello che nel corso degli ultimi giorni aveva travolto la quotidianità del fan dei Pooh. I milioni di appassionati della leggendari band erano rimasti orfani dei loro idoli ormai dal lontano Capodanno 2016; allora, con un concerto epocale, lo storico gruppo vocale aveva dato l’addio alle scene, dopo quasi mezzo secolo di musica insieme. Da allora, i membri avevano resistito alle svariate richieste da parte di eventi e trasmissioni televisive di riportare in scena l’organico storico del gruppo; ma la possibilità di calcare il palco di Sanremo 2020 sembrava troppo ghiotta anche per Facchinetti e compagni. Il tentativo del Direttore Artistico di Sanremo 2020: riportare i Pooh insieme per una serata del Festival. La risposta di Facchinetti ha però gelato i fan Secondo un’indiscrezione sempre più forte nelle ultime ore, Amadeus in persona ... Leggi la notizia su velvetgossip

