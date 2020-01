Politica, vertice Italia-Francia a Napoli: lo annuncia Macron (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoParigi (Francia) – Il vertice tra governo Italiano e francese si terrà a Napoli il mese prossimo. L’ufficialità arriva da parte dello stesso presidente transalpino Emmanuel Macron, che lo ha dichiarato all’Eliseo parlando ai giornalisti Italiani dopo la cerimonia di auguri alla stampa per il 2020. Macron ha spiegato che c’è la volontà di tornare a discutere dell’adozione del “Trattato del Quirinale”, un accordo bilaterale di cui si parlò ai tempi dell’ex Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ma che poi fu congelato per gli attriti nati tra Italia e Francia con i giallo-verdi al governo. Attriti che sembrano ormai acqua passata con l’avvento del “Conte bis”. Ma il merito è soprattutto dell’impegno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in persona, che spesso si è interessato a ... Leggi la notizia su anteprima24

